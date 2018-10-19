"اختفاء في عز الظهر".. تسلسل زمني لتطورات قضية خاشقجي أولا بأول

نشر الجمعة ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2018

كيف علمت تركيا بما حدث لخاشقجي بعد ساعات من دخوله للقنصلية؟

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اختفاء خاشقجي.. أحدث أزمات السعودية على طريق التغيير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل أحداث قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي تصاعدها على المستويين الإقليمي والدولي، منذ اختفاءه بعد دخوله إلى القنصلية السعودية بإسطنبول، في ظهيرة الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

ونرصد لكم هنا أبرز أحداث الأزمة وتطوراتها في تسلسل زمني يجري تحديثه أولا بأول.

2 أكتوبر

جمال خاشقجي يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول الساعة 1:14 ظهراً

امرأة تركية تُدعى خديجة جنكيز تقول إنها خطيبته وإنها انتظرته خارج القنصلية لساعات ولم يخرج

3 أكتوبر

وسائل إعلام تركية وعالمية تعلن أن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية

القنصلية السعودية تنفي وجود خاشقجي داخلها وتؤكد أنه غادر مبناها

الرئاسة التركية تعلن أن معلوماتها تٌفيد بوجود خاشقجي داخل القنصلية السعودية

4 أكتوبر

وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي في أنقرة بسبب اختفاء خاشقجي

5 أكتوبر

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقول، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن خاشقجي ليس بالقنصلية وغادر بعد دقائق قليلة أو ساعة من دخوله، ويبدي استعداده للسماح لأتراك بتفتيش القنصلية

6 أكتوبر

نيابة إسطنبول تعلن أنها فتحت تحقيقاً في اختفاء خاشقجي منذ يوم دخوله للقنصلية

رويترز وواشنطن بوست تنقلان عن مسؤولين أتراك أن خاشقجي "قُتل" في القنصلية السعودية

7 أكتوبر

القنصلية السعودية بإسطنبول تنفي وتستنكر أنباء مقتل خاشقجي داخل مقرها

أردوغان يؤكد في أول تعليق له أن خاشقجي "صديق" له ويتمنى ألا تصل الأمور إلى وضع غير مرغوب فيه

8 أكتوبر

الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء اختفاء خاشقجي

الخارجية التركية تعلن استدعاء السفير السعودي في أنقرة للمرة الثانية وتطالب بلاده بـ"التعاون الكامل"

السعودية تنفي طرد السفير التركي من المملكة مؤكدة أنها أنباء لا أساس لها من الصحة

ترامب يعلق للمرة الأولى عن اختفاء خاشقجي ويعرب عن قلقه وأمله في حل الموضوع

تركيا تطلب من السعودية السماح لها بتفتيش قنصليتها

9 أكتوبر

السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ينفي أنباء احتجاز أو مقتل خاشقجي بالقنصلية

خديجة جنكيز تطلب من ترامب وميلانيا المساعدة لمعرفة مصير خاشجقي في مقال بواشنطن بوست

وزارة الخارجية التركية تعلن أنه سيتم تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول

البيت الأبيض يعلن عن تواصل مع محمد بن سلمان بشأن خاشقجي: طلبنا مزيدا من التفاصيل

ترامب يؤكد أنه لا يعرف شيئا عن خاشقجي وأنه سيتواصل مع قادة السعودية

10 أكتوبر

مصدر سعودي مسؤول ينفي، في تصريحات لـCNN، أي علاقة للمملكة باختفاء خاشقجي

ترامب يرفض وقف تسليح السعودية بسبب قضية خاشقجي معتبرا أنه "قرص صعب ابتلاعه"

خديجة جنكيز تقول لـCNN إنها التقت خاشقجي في مايو 2018 وإنهما كانا يخططان للعيش بين إسطنبول وواشنطن

البيت الأبيض يعلن عن اتصال بين محمد بن سلمان وجاريد كوشنر وجون بولتون ومايك بومبيو

11 أكتوبر

الخارجية الأمريكية: لم نكن على علم مسبق باختفاء جمال خاشقجي أو وجود تهديدات

أردوغان يقول إن كاميرات القنصلية السعودية "قادرة على التقاط ذبابة" ويرفض الصمت على اختفاء خاشقجي

مصدر أمريكي يكشف لـCNN عن اعتراض اتصالات لمسؤولين سعوديين يناقشون خطة لإعادة خاشقجي للمملكة

ترامب يقول إنه "سنعرف قريبا" ما حدث لجمال خاشقجي.. ويكرر تصريحاته بأن السعودية ستدفع ثمن حمايتنا لها

تركيا تعلن عن إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن خاشقجي بناء على عرض سعودي

ترامب يؤكد رفضه وقف الاستثمارات السعودية في أمريكا ومبيعات الأسلحة

12 أكتوبر

الأمير خالد بن سلمان يعود إلى السعودية وواشنطن تتوقع منه "بعض المعلومات"

ريتشارد برانسون يعلق محادثاته مع صندوق الاستثمارات السعودي بسبب خاشقجي

رئيس "أوبر" وشركات إعلامية تنسحب من مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية

مصدر يقول لـCNN إن تركيا لديها دليل يُظهر لحظات مواجهة وقتل خاشقجي وقدمته لدول غربية

13 أكتوبر

وزير الداخلية السعودي يؤكد أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"

صحيفة تركية تُزعم وجود تسجيلات لمقتل خاشقجي عبر ساعته وخبراء يعتبرونها محاولة لتغطية "تجسس" تركيا على القنصلية

ترامب يهدد بـ"عقاب قاس" في حال ثبوت مقتل خاشقجي وتورط السعودية في اغتياله

وزير الخارجية التركي يطالب السعودية بمزيد من التعاون بقضية خاشقجي

14 أكتوبر

السعودية تؤكد رفضها للتهديدات وتتوعد بالرد على أي إجراء ضدها بـ"إجراء أكبر"

الملك سلمان يتصل بأردوغان بشأن قضية خاشقجي ويقول إنه لن ينال أحد من صلابة العلاقات

دول عربية تعلن دعمها وتضامنها مع السعودية وسط تصاعد الضغوط الدولية بسبب قضية خاشقجي

15 أكتوبر

مسؤول سعودي يؤكد لـCNN أن إعلان نتائج التحقيق الداخلي بشأن خاشقجي ستظهر "قريبا"

السعودية تسمح لمحققين أتراك بدخول قنصليتها بإسطنبول وتفتيشها لنحو 9 ساعات

ترامب يصرح بعد اتصال بالملك سلمان بأن "قتلة مارقين" ربما تسببوا بمقتل خاشقجي

مصدران يصرحان لـCNN بأن السعوديين يعدون تقريرا عن مقتل خاشقجي بالخطأ ومحاسبة المسؤولين

ترامب يعتبر أن إعداد السعوديين تقرير حول خاشقجي: حتى الآن مجرد شائعات

16 أكتوبر

أسرة جمال خاشقجي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة

مسؤول تركي يقول لـCNN إن التعاون إيجابي مع السعودية في التحقيق بشأن خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الملك سلمان وولي عهده في السعودية لبحث قضية خاشقجي

مجلس الوزراء السعودي يرحب بموافقة تركيا على فتح تحقيق مشترك بقضية خاشقجي

وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده "لم تتلق اعترافا" من السعودية بشأن خاشقجي

مصدر يؤكد لـCNN تقارير سابقة عن تقطيع جثمان خاشقجي بعد قتله

17 أكتوبر

مصدر يقول لـCNN إن جدران القنصلية السعودية جرى طلاءها قبل تفتيشها من قبل الأتراك

ترامب يدافع عن السعودية ويؤكد رفضه لفكرة أن "المتهم مدان حتى تثبت براءته"

3 مصادر تقول لـCNN إن "العقل المدبر" لعملية خاشقجي هو ضابط رفيع المستوى بـ"رئاسة الاستخبارات العامة السعودية"

وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى إعطاء مساحة للسعوديين والأتراك لاستكمال تحقيقاتهم حول خاشقجي

ترامب يعلن أنه طلب من تركيا التسجيلات الصوتية المزعومة عن مقتل خاشقجي "إن وجدت"

مصدر يقول لـCNN إن بومبيو أبلغ الأمير محمد بن سلمان أن "مستقبله كـملك على المحك"

18 أكتوبر

"واشنطن بوست" تنشر آخر مقال من خاشقجي أكد فيه أن أكثر ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير

وزير العدل التركي يشدد على سرية التحقيقات في قضية خاشقجي ويؤكد أن إعلان النتيجة "في أقرب وقت"

بوتين في أول تعليق له على قضية خاشقجي يحمل واشنطن "بعض المسؤولية"

بومبيو يؤكد أن واشنطن أوضحت للسعوديين أنها تأخذ قضية خاشقجي على محمل الجد

متحدث باسم عائلة خاشقجي يعتبر جمال "شخصا مفقودا" ويشير إلى عدم وجود أدلة قانونية أو رسمية بعد

ترامب يقول إنه "بالتأكيد يبدو" أن خاشقجي مات ويحذر من أن العواقب ستكون "شديدة للغاية"

مصدران يكشفان لـCNN عن نصيحة كوشنر لترامب بالتحرك بـ"بطء وحذر" مع السعودية في قضية خاشقجي

19 أكتوبر

مصادر تكشف لـCNN أن تركيا علمت بمقتل خاشقجي بعد ساعات من اختفائه والاستخبارات سارعت بالتحرك

أنقرة تنفي تسليم واشنطن أي تسجيل بشأن خاشقجي وتؤكد أنها ستعلن نتائج التحقيق للعالم كله