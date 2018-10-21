جو بايدن عن قضية خاشقجي: محمد بن سلمان يختلق الأعذار

هكذا دافع خاشقجي عن السعودية قبل 13 عاماً بمقابلة مع زكريا

لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الرئيس دونالد ترامب "يدمر القيم الأمريكية"، وذلك في تجمع انتخابي للحزب الديمقراطي في لاس فيغاس، لدعم المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وانتقد بايدن سياسات إدارة ترامب والحزب الجمهوري، وقال إن "القيم الأمريكية تتعرض للتدمير من الرئيس الذي لا يهتم إلا بنفسه، كل شيء متعلق بدونالد، وليس بأي شيء آخر". وأضاف: "حان وقت النهوض ورفع الرؤوس"، وتابع بالقول: "هذه أمريكا، دعونا نسترد الكونغرس وسوف نغير العالم".

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وتطرق بايدن إلى الحديث عن قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قائلا إن "محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية، يا إلهي، إنه يختلق الأعذار". وأضاف: "بالمناسبة هناك تعبير يقول إن بعض الأشخاص يحضرون مسدسا إلى معركة بالسكاكين، ولكن لا يحضرون منشار عظام"، مؤكدا أنه "أمر محرج وخطير أيضا".

وكان النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أعلن، بعد 18 يوما من اختفاء خاشقجي إثر دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أن نتائج التحقيق الأولية أظهرت "موت خاشقجي إثر اشتباك ومشاجرة"، كما أعلن عن توقيف 18 شخصا جميعهم سعوديون للتحقيق على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، بالإضافة إلى إعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي من منصبه.

وكانت تقارير إعلامية تركية وأمريكية تحدثت عن أنه جرى تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية السعودية بعد موته، بينما قال مصدر سعودي مقرب من الديوان الملكي، لـCNN، إن مكان جثة خاشقجي غير معروف وإن الجثة تم تسليمها لمن وصفه بـ"متعاون محلي" في إسطنبول.