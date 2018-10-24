وزير الطاقة السعودي لـCNN عن قضية خاشقجي: المملكة ستخرج أقوى

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)-- في حديث حصري إلى CNN على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة، قال خالد الفالح إن بلاده "ستتعلم الدروس" من حادث قتل الصحفي جمال خاشقجي "حتى لا يحدث مرة أخرى".

محمد بن سلمان في أول حديث علني عن خاشقجي: الحادث مؤلم جدا وبشع

وقال الفالح "إنه ليس موتًا، إنها جريمة قتل. نحن نعترف بذلك، نحن نتعامل معه. على هذا النحو، سنكون شفافين ونظهر ذلك لحلفاءنا وأصدقائنا في الولايات المتحدة"، مشددا على أن "المملكة غير سعيدة بما حدث مثل أي شخص آخر. في الواقع، نحن أكثر تعاسة لأن هذا قد شوه اسم المملكة".

وتابع: "أنا متأكد من أننا سنخرج من هذا أقوى. لدينا قول مأثور أن ما لا يقتلك يجعلك أقوى. نحن لا نتعرض لأي تهديد من هذا الحادث المؤسف"، مضيفا أن العالم يجب أن يطمئن إلى أن "العدالة ستخدم" عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المسؤولين عن وفاة خاشقجي.

ولفت إلى أن "شيئا واحدا نحتاج معرفته، عندما يتحدث الملك وولي العهد يتكلمان. فإنهم لا يقولون كلمات لا معنى لها". وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الحادث - إلى جانب السجن الجماعي للمسؤولين في فندق ريتز كارلتون بالرياض - سيضر بالاستثمار مع السعودية، أجاب الفالح: "لا يؤثر أي منهما على الاستثمار".

وقال أيضا إن العالم يجب أن يطمئن من خلال المحادثة الهاتفية التي أجريت بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الفالح إنه "يجب أن تعطي بقية العالم ضمانات بأن هذه القضية في طريقها إلى الحل، ويجب أن نسمح للقضايا الأخرى التي نحاول معالجتها في هذا المؤتمر بالمضي قدما".