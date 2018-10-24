دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلمات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" بأنها حقيقية، متفائلة وجامعة.

قد يهمك| ولي العهد السعودي: اقتصاد قطر قوي.. وستكون مختلفة بعد 5 سنوات

وقال الشيخ محمد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الأربعاء إنه مع معركة ولي العهد الشخصية في تنمية المنطقة "بالحال والمال".

محمد بن سلمان في أول حديث علني عن خاشقجي: الحادث مؤلم جدا وبشع

وأضاف: "همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحّد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب.. جميع العرب."

وكان ولي العهد السعودي قد لفت خلال الجلسة التي شارك فيها إلى أن "المملكة العربية السعودية وفي 5 سنوات قادمة ستكون مختلفة تماما، والبحرين ستكون مختلفة تماما والكويت، وحتى قطر، رغم خلافنا معها، لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات، وكذلك الإمارات وعمان ولبنان والأردن والعراق ومصر".

يذكر أن حاكم دبي كان قد ترأّس وفداً ضم 150 وزيراً ورؤساء تنفيذيين ورجال أعمال لحضور مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.