هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- ألغى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة العمل المقررة إلى مملكة البحرين، الجمعة، لـ"متابعة تداعيات الحادث الأليم الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت، الخميس، وأودى بحياة عدد منهم، وإصابة آخرين"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وعلمت CNN بالعربية أن وزارة التربية والتعليم الأردنية وافقت للمدرسة على القيام برحلة إلى منطقة الأزرق و"ليس للبحر الميت". وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت، الخميس، عن تسجيل 18 حالة وفاة وإصابة 34 آخرين، وهي حصيلة مرشحة للزيادة بسبب وجود عدد من المفقودين ممن جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت، فيما لا تزال عمليات التمشيط للمنطقة جارية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) قول الناطقة باسم حكومة البلاد، جمانة غنيمات، إنه "سيتم فتح تحقيق رسمي في كارثة البحر الميت"، واصفة ما حدث بـ"تلاعب واستخفاف بتجاوز التعليمات"، مشددة على أنه "ستكون هناك محاسبة لكل من قصر"، وذلك وفقا لما نقله التليفزيون الرسمي للبلاد.

بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الصحة الأردنية، حاتم الأزرعي، إن "مستشفى الشونة الجنوبية كان على مستوى التعامل مع مجريات حادث طلبة البحر الميت الذي كان نتيجته حتى اللحظة 18 وفاة و34 إصابة"، وفقل لوكالة "بترا".

وبين الأزرعي أن "وزير الصحة شدد أخيرا باجتماعات عدة بضرورة وضع المستشفيات بجاهزية عالية ووضع خطط طوارىء مع دخول فصل الشتاء"، مشيرا إلى أن "جاهزية مستشفى الشونة وغيرها كانت عالية، إذ تم مشاركة كافة الكوادر العاملة وتعزيزها بكوادر أخرى في سبيل دعم جهودها".

وتابع: "الوزير أدار الأزمة ميدانيا مع التوجيه للمستشفيات بالبقاء بجاهزية عالية لاستقبال الحالات التي تستدعي ذلك"، مضيفا في هذا الصدد أن "كوادر مستشفى الشونة تعاملت مع حالات عدة وتم تحويل بعضها إلى مستشفيات أخرى وفقا لحاجة كل حالة".

وقال بيان صدر عن الدفاع المدني الأردني وصلت لـCNN بالعربية نسخة منه، إن عمليات البحث والتمشيط بدأت منذ ساعات ولاتزال مستمرة، فيما تشارك أجهزة مختلفة في عمليات الإنقاذ، وسط حالة تأهب رسمية دفعت برئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز وقائد الجيش الأردني بالتوجه إلى المنطقة.