قضية خاشقجي.. النائب العام السعودي يدخل قنصلية بلاده في إسطنبول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل النائب العام السعودي، سعود المعجب، إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، الثلاثاء، وذلك في إطار متابعة التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بداخلها.

قضية خاشقجي.. النائب العام السعودي يعقد اللقاء الثاني مع نظيره في إسطنبول

ودخل النائب العام السعودي إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، بعدما حضرت سيارته بصحبة نظيره التركي، عرفان فيدان.

وزير الخارجية التركي عن قضية خاشقجي: السعوديون "يعترفون بكل شيء ببطء

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب وصول النائب العام السعودي إلى القصر العدلي، لعقد لقائه الثاني مع نظيره في إسطنبول عرفان فيدان، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية، الثلاثاء.

كانت وكالة الأناضول قد أعلنت عن عقد لقاء بين النائب العام السعودي سعود المعجب ونظيره بمدينة إسطنبول التركية، عرفان فيدان، في القصر العدلي للمدينة، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

02:22 بين التشكيك والنفي والتحقيق.. أين جثة جمال خاشقجي؟

وذكرت الأناضول أن النائب العام السعودي غادر القصر العدلي بمدينة إسطنبول عقب اجتماعه مع فيدان لمدة ساعة و15 دقيقة.

ووصل النائب العام السعودي إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، فجر الإثنين، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تفيد بأن المشتبه بهم قتلوا خاشقجي "بنية مسبقة". فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة تمتلك "أدلة قوية" على أن جريمة خاشقجي هي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، حسب وكالة الأناضول.