رسالة من السلطان قابوس إلى عباس بشأن زيارة نتنياهو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر الأربعاء، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

لأول مرة منذ 1996.. لقاء نتنياهو والسلطان قابوس في مسقط

وسلم وزير الخارجية العماني رسالة من السلطان قابوس بن سعيد إلى عباس "تتعلق بزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان"، حسب الوكالة الفلسطينية.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

كان نتنياهو قد زار على رأس وفد ضم زوجته ومسؤولين إسرائيليين سلطنة عمان، الخميس الماضي.

وكشف نتنياهو، الجمعة الماضي، عن لقاء جمعه مع السلطان قابوس بن سعيد، وفقا لما نشره الأول عبر حسابه على موقع "تويتر". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن زيارته إلى سلطنة عمان "هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996"، لافتا إلى عودته إلى بلاده "قبل قليل" من وقت نشر تغريداته على حسابه بموقع "تويتر".

وقال نتنياهو إن السلطان قابوس "وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين"، معلنا أنهما بحثا "السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

واعتبر نتنياهو الذي نشر صورا من اللقاء أن "هذه الزيارة تشكل خطوة ملموسة في إطار تطبيق سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".