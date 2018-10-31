دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا، عمر جليك، الأربعاء، على أن بلاده "لن تسمح بالتستر على أي شيء" بشأن قضية "مقتل" الصحفي السعودي، جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

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وقال المتحدث باسم حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية (الرسمية): "لا نتهم أي أحد مسبقا، لكننا لن نسمح بالتستر على أي شيء".

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وأضاف في حديثه عن "مقتل" خاشقجي بأنه "ليس تصرفا يمكن تنفيذه دون توجيهات من مناصب عليا"، وفقا لتعبيره. وجدد المطالبة بمعرفة مصير جثة خاشقجي، موضحا: "نريد معرفة مكان الجثة وإبلاغ هوية المتعاون المحلي إلى سلطاتنا".

كانت النيابة العامة التركية قد ذكرت أن خاشقجي قُتل "خنقا" وفقا لـ"خطة" كانت "مدبرة مسبقا"، وأشارت إلى أنه تم "تقطيع جثته والتخلص منها"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.