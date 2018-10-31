تركيا وقضية خاشقجي.. من أسئلة أردوغان إلى بيان نيابة إسطنبول

نشر الأربعاء ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد نحو 29 يوما على دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، خرجت تركيا ببيان للنيابة العامة يعلن أحدث التطورات بشأن القضية الخاصة به، وذلك في أعقاب لقاءات جرت مع النائب العام السعودي سعود المعجب.

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وجاء بيان النيابة العامة التركية في إسطنبول، الأربعاء، وذلك بعد الخطاب المطول الذي ألقاه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء قبل الماضي، بشأن ملابسات مقتل خاشقجي.

لحظة دخول النائب العام السعودي لقنصلية بلاده في إسطنبول

ويومها تحدث أردوغان عقب مرور نحو 3 أسابيع على دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول، واعتراف الرياض فيما بعد بـ"وفاته" إثر "مشاجرة"، وسط ضغط دولي على المملكة لاستعراض التفاصيل الخاصة بالقضية كافة.

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وطرح أردوغان عدة أسئلة على السعودية نقلتها عنه وكالة الأناضول التركية (الرسمية) بشأن مقتل خاشقجي يمكن إجمالها فيما يلي:

- لماذا اجتمع 15 شخصا جميعهم مرتبط بالحادثة في إسطنبول يوم جريمة القتل؟

- ممن تلقى هؤلاء الأمر بالمجيء إلى هنا؟

- لماذا لم يسمح بتفتيش مبنى القنصلية مباشرة وإنما بعد أيام؟

- لماذا تم الإدلاء بتصريحات عديدة غير منسجمة، فيما جريمة القتل ماثلة للعيان؟

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واليوم جاء بيان النيابة العامة التركية في إسطنبول الذي يمكن إجمال نقاطه، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول فيما يلي:

- لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع النائب العام السعودي، "رغم كل جهودنا" المتسمة بـ"النوايا الحسنة" لإظهار "الحقيقة" بشأن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده.

- خاشقجي قتل "خنقا" فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقا لـ"خطة" كانت "معدة مسبقا".

- تم "تقطيع" جثة خاشقجي بعد مقتله و"التخلص" منها.

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- النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.

- أبلغنا النائب العام السعودي بعدم صدور أي تصريح من قبل الجانب السعودي حول وجود متعاون محلي في القضية.

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- تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين أعتقلوا في السعودية.

وجهنا أسئلة إلى الجانب السعودي عن "المتعاون المحلي" الذي تسلم جثة خاشقجي.