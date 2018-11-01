محمد الحوثي يرد على دعوة وقف إطلاق النار باليمن وقضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد الحوثي، رئيس ما يعرف بـ"اللجنة الثورية العليا"، في اليمن، إن أمريكا وقادتها هم من يجب عليهم وقف الحرب في اليمن، وذلك في رد على دعوات من وزيري خارجية ودفاع أمريكا لوقف إطلاق النار باليمن خلال 30 يوما.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على لسان محمد الحوثي قوله: "التصريحات الدولية الأخيرة أكدت أن الحرب على اليمن لا مخرج لها، وأنه قد حان الوقت لكي تنتهي"، واصفا هذه التصريحات بـ"الإيجابية".

وحول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قال الحوثي: "رغم أن كل ضحية خلّفتها غارات التحالف غير القانوني في اليمن تستحق الاهتمام نفسه الذي ناله خاشقجي، إلا أنه للأسف لم تُـثِر أيٌ من جرائم الحرب الواضحة باليمن الغضب الدولي نفسه الذي تسبب به مقتل الكاتب في صحيفة واشنطن بوست في الأسابيع القليلة الماضية رغم الضغوط الدولية.."

وأضاف: "رغم الصمت الدولي حيال مظلومية شعبنا اليمني نؤكد ترحيبنا بأي حديث فاعل عن قانون أو عدالة أو إجراءات من شأنها اتخاذ عقوبات على كل المشاركين في جريمة قتل خاشقجي، لأننا نعتبر ذلك تحقيقا للعدالة من جهة، ومن جهة أخرى إدانة للمجتمع الدولي إذا لم يسعى لتحقيق العدالة من أجل الشعب اليمني، الذي يعاني من وحشية إرهاب إجرامي لدول العدوان وحلفائه وحصارهم لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، ومن تجاهل ما سبّبه من مأساة إنسانية هي الأسوأ في العالم ".