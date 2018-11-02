بعد أول تعليق من نتنياهو بشأن خاشقجي.. ماذا قال وزير خارجية البحرين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على أول حديث لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول.

وكان نتنياهو قد وصف ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول ومقتل خاشقجي بـ"المروع"، وذلك في أول تعليق له على هذه القضية بعد شهر على وقوعها.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبر حسابه على موقع "تويتر": رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقف واضح لأهمية استقرار المنطقة، ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار"، حسب تعبيره.

وفي حسابه على "تويتر"، الجمعة، قال نتنياهو: "لكن في نفس الوقت أقول إنه مهم جدا، من أجل استقرار المنطقة والعالم، أن السعودية ستبقى مستقرة ويجب إيجاد الطريق لتحقيق هذين الهدفين؛ لأنني أعتقد أن المشكلة الأكبر تأتي من قبل إيران حيث ينبغي أن نضمن بأن إيران لن تستمر في أنشطتها المعادية كما هي تفعل خلال الأسابيع الأخيرة بأوروبا"، وفقا لنص كلمته.