ما هي أهم المواضيع التي ستُناقش خلال زيارة محمد بن سلمان لأمريكا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال غريغوري غوز، الخبير بالشؤون السعودية في جامعة أي أند أم في تكساس، إن عودة الأمير أحمد بن عبدالعزيز، عم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لا تبدو على أنها "خطوة لتغيير خطط الخلافة".

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وأوضح غوز في تصريحات لـCNN: "من وجهة نظري أعتقد أن عودة الأمير تقترح أنها محاولة للعائلة الحاكمة لإعادة هيكلة داخلية.. ما سيحصل بالضبط بعد عودته هو أمر مبهم، ولكنني لا اعتقد أنه يظهر كشخص سيتنافس على موقع عال مع أنه شخص من كبار العائلة المالكة ممن لديه خبرة سياسية".

وأضاف غزو قائلا: "للأمير أحمد عبدالعزيز وزن بالعائلة الملكية ويبدو أن هناك جهود داخلية للتوصل إلى معادلة، لدمج شخصيات من العائلة في مراكز صنع القرار"، لافتا إلى وجود إدراك بأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي "غيّر المناخ السياسي لدرجة يجب التطرق لها".

وكانت صحيفتا نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز ووكالة أنباء رويترز قد ذكروا أن عودة الأمير أثارت تكهنات حول دوره في جهود إدارة الأزمات بالمملكة، في أعقاب الاحتجاج الدولي على مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.