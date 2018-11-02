السيسي ينعى ضحايا هجوم المنيا: سنواصل مكافحة الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شدد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الجمعة، على أن بلاده "لن ينال من إرادتها" الهجوم الإرهابي الذي استهدف أقباطا بمحافظة المنيا، جنوب البلاد.

وقال السيسي، في حسابه على "تويتر": "أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف السيسي: "أؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة، وهذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء".

أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل... Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, November 2, 2018

ونفذ مسلحون إرهابيون، الجمعة، هجوما جديدا استهدف أقباطا خلال اتجاههم للصلاة بإحدى الأديرة بصحراء محافظة المنيا، جنوب العاصمة القاهرة.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها على حافلة تقل عددا من الأقباط خلال رحلتهم للصلاة بنفس الدير خلال عام.