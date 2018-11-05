أول تعليق من السيسي على قضية خاشقجي في منتدى شباب العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن الأمر "يخضع للتحقيق".

وجاء تعليق السيسي بشأن قضية خاشقجي، مساء الأحد، خلال حضوره إحدى جلسات منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، والذي يقام سنويا في هذا الموعد من العام.

وقال السيسي، في معرض حديثه، إن مقتل خاشقجي "يخضع للتحقيق من جانب جهات التحقيق في دولتين"، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية، التي نطق اسمها صراحة دون أن يذكر تركيا، التي شهدت الواقعة.

وتساءل السيسي بالعامية المصرية: "إحنا ليه بنستبق الأحداث وعاوزين نوجه الاتهام لأحد" و"ليه بنعمل كده؟.. وليه ما بتصدقوش الناس اللي في منطقتنا؟"، مضيفا: "أنا بتكلم على الإطلاق مش بتكلم على المملكة".

وأضاف السيسي، في الفيديو الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" المصرية الخاصة: "كل قضايانا اللي موجودة في مصر على سبيل المثال، دي قضايا تخضع للتحقيق من جانب جهات التحقيق المصرية".

كانت مصر قد أعربت في وقت سابق عن "تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، التي أعلنت عنها السلطات السعودية، معتبرة أن "الإجراءات القضائية" التي تقوم بها المملكة "تقطع الطريق على اَي محاولة لتسييس القضية".