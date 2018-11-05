أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين الذي أعادت فيه أمريكا فرض عقوباتها على إيران بـ"التاريخي"، وأشار إلى أن تأثير العقوبات قد بدأ يظهر بالفعل.

فخلال كلمة له في الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، أمام حزبه، الليكود، قال نتنياهو: "إيران تشكل التهديد الأكبر لإسرائيل والشرق الأوسط والسلام العالمي، أنتم تعرفون ذلك منذ سنوات طويلة، لقد سخرت وقتي وجهدي من أجل مواجهة الخطر الإيراني، وقد وقفت في وجه العالم كله تقريبا في هذا الصدد، وها نحن نلمس اليوم نتائج هذه المعركة المستمرة".

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ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض العقوبات مجددا، ووصف قراره بـ"الشجاع والثابت والمهم"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو قائلا: "أعتقد أن هذه القضية ستساهم بفرض الاستقرار والأمن والسلام"، وتابع: "من الممكن أن نشهد تطورات جديدة على الأرض، ولكن علينا أن نواجهها من موقع قوة وثبات وشراسة، لحماية أمننا واقتصادنا وأخلاقنا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد رحب في وقت سابق، الإثنين، بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، ووصف قرار ترامب بـ"الشجاع" مشيرا إلى أنه وجه ضربة موجعة للوجود الإيران في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن.

يذكر أن أمريكا أعادت فرض عقوباتها الاقتصادية على إيران، والتي رفعت بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، لتشمل 700 شخصية ومؤسسة إيرانية.