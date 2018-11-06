السيسي يتصدر "ماراثون السلام".. ماذا قال عن منتدى شباب العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "ماراثون السلام" الذي شارك فيه مع مجموعة من الشباب الحاضرين لفعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الواقعة محافظة جنوب سيناء، شمال شرق البلاد.

ونقل المتحدث الرئاسي المصري، السفير بسام راضي، في صفحته على موقع "فيسبوك"، الثلاثاء، تصريحات السيسي، حيث رحب فيها بالشباب المشارك في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم.

السيد الرئيس خلال مشاركته في "ماراثون السلام"، حيث ألقى سيادته كلمة رحب فيها بالشباب المشارك في النسخة الثانية من منتدى... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Tuesday, November 6, 2018

واعتبر السيسي أن "تنظيم مصر لهذا الحدث الضخم ينبع من يقين راسخ بأن الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الحضارات والثقافات والهويات هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية، حيث ساهم المنتدى في خلق أرضية مشتركة للأجيال الصاعدة من شباب العالم المتحمس والطموح لصناعة المستقبل لأوطانه والبشرية جمعاء على أسس السلام والتنمية".