دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، وفقا لما كشفت عنه وزارة الخارجية السعودية، حسبما جاء في حسابها على موقع "تويتر".

يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى السعودية، الإثنين، تأتي لحث القادة على إنهاء الحرب في اليمن والتعاون مع التحقيق التركي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وسيكون هنت أول وزير بريطاني كبير يزور المملكة العربية السعودية منذ مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا منذ أكثر من شهر.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأنه "تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات، ومجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".