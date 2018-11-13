وزير الدفاع الإسرائيلي ينفي دعمه لوقف أطلاق النار مع حماس

القدس (CNN) – نفى وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التقارير التي نشرها الإعلام الإسرائيلي عن أن غالبية المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أعطت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل فرض وقف لإطلاق النار مع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بعد القصف المتبادل بين الجانبين الإثنين.

ففي بيان نشره مكتبه، الثلاثاء، قال ليبرمان: "التقارير التي أشارت إلى أن وزير الدفاع دعم وقف العمليات على غزة "مضللة"، فموقف وزير الدفاع ثابت ولم يتغير".

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بدروه، لم يعلق المتحدث باسم وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لـCNN على هذه التقارير، وذلك بعد أن كان بينيت وليبرمان من أكثر الأصوات التي نادت برد قاس على القصف الصاروخي الذي شنته حماس على إسرائيل.

يذكر أن المجلس اجتمع لمدة 6 ساعات، الثلاثاء، من أجل بحث التصعيد الأخير، بعد أن أمطرت حركة حماس إسرائيل بمئات الصواريخ وردت إسرائيل بقصف عنيف على مواقعها في القطاع، الإثنين، إثر اشتباكات بين كتائب عز الدين القسام ودورية إسرائيلية في مدينة خان يونس، بعد مقتل القيادي نور بركة، الأحد.