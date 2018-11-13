دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت وزارة الخارجية التركية تلقيها طلبا من السعودية لنقل القنصلية الواقعة في مدينة إسطنبول إلى مكان آخر، بعد مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي داخل مبناها في 2 أكتوبر/تشرين أول، وفقا لبيان نقلته وكالة الأناضول التركية.

وقالت الخارجية في بيان ردا على تقارير إعلامية قالت الوكالة التركية إنها أشارت إلى أن السعودية تقدمت بطلب لهذا الغرض: "يبدو أن هناك نية من هذا القبيل، ولكننا لم نتلق طلبا رسميا بهذا الخصوص"، وفقا للأناضول.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التسجيل الصوتي لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان "كارثة حقيقية" صدمت "ضابط المخابرات السعودية" الذي سمعه، حسبما أفادت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، الثلاثاء.

يذكر أن خاشقجي كان قد قُتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ولم يُعرف مكان جثته حتى اللحظة، وسط تحقيقات تركية وسعودية جارية للكشف عن ملابسات عملية القتل وتحديد مكان الجثة.