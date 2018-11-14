دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني الكویتیة، العقید جمال الفودري، الأربعاء، تحذیره بـ"عدم خروج المواطنین والمقیمین من منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى؛ وذلك لعدم استقرار أحوال الطقس من هطول أمطار غزیرة تشهدها البلاد حالیا".

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وشدد الفودري، خلال الاجتماع الذي ينعقد وقت كتابة تلك السطور في مقر لجنة الدفاع المدني الكويتية على "بقاء المواطنین والمقیمین في منازلهم لمنح الجهات المعنیة فرصة القیام بمهامها المطلوبة في التعامل مع آثار تقلبات الطقس"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قول رئیس قسم التنبؤات الملاحیة بإدارة الأرصاد الجویة في الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة ضرار العلي إن "البلاد لا تزال تتعرض إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس".

وأوضح العلي لوكالة الأنباء الكویتیة، الأربعاء، أن "سبب هذه الحالة امتداد منخفض السودان الموسمي محملا بكمیات كبیرة من بخار الماء، تزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العلیا ووجود تیار هوائي نفاث".

كما دعت إدارة الأرصاد الجویة الكویتیة المواطنین والمقیمین إلى "ضرورة متابعة النشرة الجویة"، فيما نفت وزارة الصحة الكویتیة "بشكل قاطع" ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن "مستشفى الجهراء الآن لا یستوعب مرضى الطوارئ".

وذكرت الوزارة في بیان صحفي، الأربعاء، أنه "لا صحة أبدا للأمر؛ حیث یوجد في مستشفى الجهراء عدد كاف من الأسرة بما یتماشى وخطط الطوارئ".

في السياق نفسه، قال الوكیل المساعد للشؤون الفنیة بوزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالرحمن المطیري، الأربعاء، إن "عدد البلاغات التي وردت إلى إدارة الطوارئ الطبیة بلغت 544 بلاغا حتى هذه اللحظة".

وأضاف المطیري، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة أن "إجمالي عدد البلاغات الـ544 المنقول منها 354 بلاغا هو أقل من المعدل في الأیام الاعتیادیة"، مشيرا إل أن "حالة الطوارئ في الوزارة ما زالت مفعلة منذ الثلاثاء الماضي ومستمرة إلى أن تستقر الأحوال الجویة".

وبین أن "المختصین في الوزارة یتابعون الوضع في المناطق الصحیة بالجولات المیدانیة منذ ساعات الصباح الأولى" مشیرا إلى أن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح ووكیل الوزارة الدكتور مصطفى رضا قاما بجولة میدانیة لكل من مركز (صباح الأحمد) للطوارئ ومستشفى العدان ومستشفى الأمیري.

وجدد الدعوة للمواطنین والمقیمین إلى "أخذ الحیطة والحذر"، مشددا على "ضرورة الإتصال على الطوارئ في حال وجود أي طارئ نتیجة الأحوال الجویة وهطول الأمطار التي تشهدها البلاد".