نتنياهو على وسم "متجربوناش": أعداؤنا توسلوا لوقف إطلاق النار

عودة الهدوء بين إسرائيل وغزة بعد أعنف 24 ساعة منذ حرب 2014

غارات إسرائيلية على غزة رداً على وابل من الصواريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه وفيما يتعلق بأمن إسرائيل فإن "الخفي أكبر من المكشوف" لافتا إلى أن "أعداءنا توسلوا لوقف إطلاق النار"، وذلك في تغريدة على وسم حمل اسم "متجربوناش".

وقال نتنياهو في تغريدته: "بما يتعلق بأمن إسرائيل فإن الخفي أكبر من المكشوف. أعداؤنا توسلوا لوقف إطلاق النار وهم يعرفون جيدا السبب لذلك.. لن أفصح عن مخططاتنا للمراحل القادمة. سنحدد الظروف والجداول الزمنية المناسبة لإسرائيل ولأمن مواطنيها.. حماس تحت القصف.. متجربوناش".

وتابع في تغريدة منفصلة: "نفعل كل شيء من أجل أمن إسرائيل ونعمل بشكل يتحلى بالمسؤولية والرشد على جميع الجبهات. جنودنا يعملون ليل ونهار بشكل علني وفي الخفاء من أجل تعزيز أمن دولتنا. سنواصل القيام بعمليات صائبة علنية وخفية من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها".

ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قدم استقالته على خلفية صفقة الـ15 مليون دولار التي مرت من قطر إلى حركة حماس عبر إسرائيل معتبرا أنها ووقف إطلاق النار كانا بمثابة "استسلام للإرهاب".