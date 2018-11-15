نجل خاشقجي يعلن موعد صلاة الغائب على والده في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الخميس، موعد صلاة الغائب على والده الراحل في المملكة العربية السعودية.

وقال صلاح، في حسابه على موقع "تويتر"، إنه "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة".

كان صلاح قد أعلن في وقت سابق عن إقامة عزاء لوالده من الجمعة الى الأحد بمنزله في مدينة جدة.

إعلان صلاح جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد كشف النيابة العامة السعودية، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 شخصا.

وأضاف في تغريدة أخرى أنه سيتم استقبال عزاء السيدات بمنزل من الإثنين الى الأربعاء.