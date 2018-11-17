واشنطن: لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية تحدد من هو المسؤول عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك بعد تردد أنباء عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية استنتجت أن العملية "لم تكن لتحدث دون علم" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "حكومة الولايات المتحدة عازمة على محاسبة كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي". وأضافت أن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة توصلت إلى نتيجة نهائية "غير دقيقة".

وتابعت بالقول إنه ما زال هناك العديد من الأسئلة المطروحة وإن الولايات المتحدة ستواصل السعي لمعرفة كافة الحقائق المرتبطة بالأمر، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل التشاور مع الكونغرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي مع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية القوية مع السعودية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو، وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول تقييم الوكالة بشأن قضية خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن وزارة الخارجية سوف تصدر بيانا في وقت لاحق عن ذلك. ورفضت الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت CIA قد توصلت إلى أن ولي العهد السعودي قد أمر بعملية خاشقجي. وأضافت أن ترامب لديه ثقة في وكالة المخابرات المركزية.