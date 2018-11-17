أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول تقييم الوكالة بشأن قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن وزارة الخارجية سوف تصدر بيانا في وقت لاحق عن ذلك. ورفضت الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت CIA قد توصلت إلى أن ولي العهد السعودي قد أمر بعملية خاشقجي. وأضافت أن ترامب لديه ثقة في وكالة المخابرات المركزية.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، نقلا عن مصادر، بأن CIA استنتجت أن العملية التي انتهت بمقتل خاشقجي "لم تكن لتحدث دون علم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية.

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وقال ترامب، قبل توجهه من واشنطن إلى كاليفورنيا لتفقد آثار الحرائق هناك، إنه سيتحدث مع وزير خارجيته ووكالة الاستخبارات الأمريكية، حول التقييمات الاستخباراتية لبلاده بقضية خاشقجي، مضيفا أنه لم يتم إحاطته بهذه المعلومات للآن.