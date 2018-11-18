جدل بعد تغريدة لخلفان عن "الجرعة المخدرة" بقضية خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اثارت تغريدة للفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، حول "الجرعة المخدرة" في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، جدلا بين مغردين بعد اعتباره "إن كانت الجرعة زائدة أدت لوفاته فإن جريمة القتل العمد تنتفي وتبقى جريمة القتل بالخطأ".

جاء ذلك في تغريدة لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إذا كانت الجرعة التي اعطيت لتخدير خاشقجي جرعة زائدة ادت الى وفاته...فإن جريمة القتل العمد تنتفي وتبقى الجريمة قتل بالخطأ...وهناك فرق بين القتل العمد والقتل الخطأ.. هذا والله أعلم".

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وفي رد على تغريدة من صاحب حساب أبودواوود مالك، الذي علق قائلا: "القتل الخطأ متبوع بقطع وسلخ واخفاء الجثة وتستر وأخيرا النائب العام السعودي يطلب اعدام 5 من الفريق، فهل عقوبة القتل الخطأ هي الإعدام؟" قال خلفان: "ما حدث بعد القتل بالخطأ.. جريمة اخرى.. والتستر على الجريمة جريمة.. انا اتحدث عن قتل بالعمد وقتل بالخطأ.."

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وعلق صاحب حساب Bassam قائلا: "النقطة التي يجب فتحها هي اذا كانت المخابرات التركية علمت قبل 15 دقيقة من وصول جمال الى السفارة ان من في السفارة يعد لقتله، ولم تتدخل تركيا لتحذير جمال او وقف العملية، هنا قرار عدم التدخل من الاكيد انه اتخذ من اعلا القيادات التركية".

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