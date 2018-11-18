نتنياهو يدعو شركاءه إلى عدم إسقاط الحكومة.. ويتولى حقيبة الدفاع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، شركاءه في الائتلاف الحاكم إلى عدم إسقاط الحكومة، معلنا أنه سيتولى مسؤولية وزارة الدفاع بعد استقالة أفيغدور ليبرمان احتجاجا على وقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

وقال نتنياهو: "نحن في وسط أحد المواقف الأمنية الأكثر تعقيدا، وفي مثل هذا الوقت، لا يجب إسقاط الحكومة، ولا إجراء انتخابات مبكرة، هذا أمر غير مسؤول". وأضاف: "أتمنى أن يظهر جميع الشركاء إحساسهم بالمسؤولية وألا يتم إسقاط الحكومة".

وأضاف: "ما زلنا في أوج حملة أمنية كبرى، وأنا ملتزم باستكمالها من أجل توفير الأمن الكامل لسكان الجنوب ولجميع سكان إسرائيل". وتابع بالقول: "بصفتي رئيس الوزراء، أمرت بتنفيذ إجراءات عديدة لضمان أمن إسرائيل".

ورفض نتنياهو الانتقادات الموجهة إليه في التعامل مع "حماس" بعد التصعيد العسكري الأخير، قائلا: "في مثل هذه الظروف لا يوجد مكان للسياسة، ولا مكان للاعتبارات الشخصية". وأضاف: "معظم مواطني إسرائيل يعلمون أنه عندما أتخذ قرارات بشأن الأوضاف الأمنية، فإنني أفعل ذلك بطريقة واقعية من أجل أمن وسلامة مواطنينا وجنودنا".