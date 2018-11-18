نجل خاشقجي يعيد نشر رد خالد بن سلمان على واشنطن بوست.. ومغردون يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد صلاح، نجل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، نشر تغريدة سفير السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، والتي رد فيها على تقرير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول مقتل الإعلامي بقنصلية بلاده في تركيا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقرأ: (سفير السعودية بأمريكا يرد على تقرير "دعوته" لخاشقجي بالذهاب لتركيا)

وقال السفير السعودي في تغريدته: "كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست، آخر مرة تواصلت فيها مع السيد خاشقجي كانت عبر رسالة نصية في الـ26 من أكتوبر 2017، ولم اتحدث معه عبر الهاتف مطلقا وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب لتركيا لأي سبب من الأسباب، وأدعو الحكومة الأمريكية لنشر أي معلومات متعلقة بهذه المزاعم".

أيضا: (بالصور.. نجل جمال خاشقجي يستقبل المعزّين في جدة)

وفي تغريدة منفصلة نشر الأمير خالد بن سلمان، بيان سفارة بلاده في أمريكا، ومن ضمنه: "المزاعم في هذه التقديرات زائفة، سمعنا ولا نزال نسمع العديد من النظريات دون رؤية أسس هذه التكهنات".

واعتبر مغردون في تعليقاتهم على إعادة نشر نجل خاشقجي لتغريدة السفير السعودية "ابسط مثال لثقة المواطن في قيادته"، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من أبرز التعليقات الواردة على هذا: