دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، الأحد، على قوة العلاقات بين الكويت ومصر، معربا عن رفضه لما وصفها بـ"الإساءات التي تجاوزت النقد المُباح" ضد النائب الكويتية صفاء الهاشم.

وأثارت واقعة الاعتداء على امرأة مصرية في الكويت ضجة بعد تصريحات وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبيد عن أن "كرامة المصريين خط أحمر"، ورد صفاء الهاشم عليها بتصريحات حادة، أثارت موجة انتقادات من العديد من المصريين.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي: "تحدثت كثيراً في هذا الموضوع، والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد فيما يتعلق بعمق الروابط التاريخية بين البلدين". وأضاف: "فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت من الجانبين، فكل تصريح من أي شخص سواء كان برلماني أو غيره يعبر عن نفسه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأكد الغانم أن تصريحات الهاشم "تعبر عن وجهة نظرها". وقال إن "هناك بعض الردود على وجهة النظر، وهذه الردود إذا كانت وفق النقد المباح فهي مقبولة"، مضيفا أن هناك "بعض الردود التي خرجت عن حدود النقد المباح والرد على وجهة النظر وأساءت للنائب صفاء الهاشم، وهو أمر مرفوض كما يرفضه الكثير من الأخوة في مصر".

وتابع الغانم: "أقول للأخت الهاشم محشومة عن بعض هذا الكلام ومن يتحدث عن وجهة نظر راقية.. هذا يُحترم، ولكن من يُسيء إساءات بالغة لا نقبلها من أي طرف سواء الكويت أو مصر، ونتمنى منها لا تلتفت له".

ومشددا الغانم على أن "الكل له الحق في إبداء وجهة نظره"، قال الغانم: "أتمنى من الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية الحيوية والمهمة في وقت نحتاج فيه إلى التعاضد والتعاون وتوحيد الصفوف". وأضاف أن "هذه صفحة وطويت وأُسدل الستار على هذا الموضوع... والعلاقة بين الكويت ومصر ستظل كما كانت قوية ومتينة وراسخة".