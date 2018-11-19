ألمانيا تقرر حظر سفر 18 سعوديا بدعوى صلتهم بقضية مقتل خاشقجي

جانب من الاستعدادات لإقامة صلاة الغائب على خاشقجي باسطنبول

(CNN)—قررت ألمانيا فرض حظر السفر على دخول 18 مواطناً سعودياً إليها بدعوى صلتهم بقضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس: "في حالة خاشقجي، لا تزال هناك أسئلة أكثر من الإجابات"، مضيفا: "نحن في نقاشات وثيقة مع فرنسا وبريطانيا العظمى"، حسب تعبيره.

02:34 أمريكا تعاقب 17 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي

تأتي الخطوة الألمانية في أعقاب القرار الأمريكي، الخميس الماضي، الذي فرض عقوبات على 17 سعوديا لاتهامهم بالضلوع في تنفيذ جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، واعتبرت واشنطن قرارها "خطوة مهمة".

وجاء ذلك في بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إذ أشار إلى أن بلاده قد فرضت عقوبات على 17 شخصًا سعوديًا بتهمة "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ نتيجة لأدوارهم في قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول، بتركيا، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول" الماضي.

وضمت قائمة واشنطن الأسماء التالية:

1. سعود القحطاني

2. ماهر مطرب

3. صلاح الطبيقي

4. مشعل البستاني

5. نايف العريفي

6. محمد الزهراني

7. منصور أباحسين

8. خالد العتيبي

9. عبدالعزيز الحوصاوي

10. وليد الشهري

11. ثائر الحربي

12. فهد البلوي

13. بدر العتيبي

14. مصطفى المدني

15. سيف القحطاني

16. تركي السهري

17. محمد العتيبي