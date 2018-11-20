دبي، الإمارات العربية (CNN)-- موضوعات عديدة تحدث عنها عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

حديث الجبير جاء خلال حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، حيث جاءت أبرز تصريحاته على النحو التالي:

"خط أحمر"

في حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال الجبير: "أود أن أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز) وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت".

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"تأكيد تركيا"

خلال حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط"، سئل الجبير عن "ما موقفكم إزاء التصريحات التركية التي رددت أن هناك شخصية سعودية رفيعة هي من أمر بتصفية خاشقجي.. في إشارة غير مباشرة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

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وأجاب الجبير: "سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات، وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بهذه التصريحات، وأبلغناهم من طرفنا إذا كانت لديهم أي أدلة بأن يسلمونها لنا، حيث إننا نسمع تصريحات متعددة".

تقييم استخبارات أمريكا

أجاب الجبير عن سؤال مفاده أنه "نشرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة تشير إلى أن تقييم الاستخبارات الأمريكية هو أن ولي العهد هو من أصدر الأمر.. ما ردكم على هذه الأمر؟".

ورد الجبير في الحوار، قائلا: "لقد اطلعت على التقارير الإعلامية التي تشير إليها، وهي تسريبات لا نعلم عن صحتها ولم تصدر بشكل رسمي، وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم، وليس أدلة قطعية. وفي كل الأحوال".

جثة خاشقجي

من بين الأسئة التي طرحت على الجبير خلال الحوارـ سؤال مفاده أنه "أكثر من 45 يوماً مرت منذ حادثة جمال خاشقجي، ولا تزال الجثة مجهولة الموقع، وسط تضارب الروايات والمعلومات حول ما تعرضت له فعلياً.. هل تملكون الحقيقة؟".

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وجاءت إجابة الجبير، بقوله إن "النيابة العامة أصدرت يوم الخميس إيجازاً بنتائج التحقيق بناءً على ما توصلت إليه من أدلة واعترافات حتى الآن، وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية ومستمرة. ومهم الإشارة إلى أن تعاون الجانب التركي، وتقديم ما لديه من أدلة، سيساعد في الوصول إلى الحقائق كافة".

وتابع الجبير في معرض رده على السؤال: "وكما أعلنت النيابة العامة، فإن ما توصلت إليه هو بناء على تحقيقاتها، وإنها تأمل في تقديم الجانب التركي لما لديه من أدلة".

التسجيلات.. والأدلة

الحوار شهد تعليق الجبير على سؤال يقول: "أعلن الرئيس التركي أن بلاده عرضت التسجيلات الصوتية على مسؤول في الاستخبارات السعودية.. هل صحيح أنكم استمعتم إلى التسجيلات الموجودة لدى أنقرة؟".

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وأجاب الجبير أن "النيابة العامة أعلنت أنها لم تتسلم أي أدلة من الجانب التركي، ونأمل في تسليم ما لدى الجانب التركي من أدلة، بما في ذلك أي تسجيلات، وذلك لكي تتمكن النيابة العامة من تقديم تلك الأدلة بشكل رسمي تقبله المحكمة، فما يهمنا هو الحصول على أي أدلة تساعدنا في تحقيق العدالة في القضية بشكل شفاف وواضح".

صفقات سلاح

رد الجبير على سؤال طرحته صحيفة "الشرق الأوسط"، والذي يتلخص في أنه "هل تخشون انعكاس القضية على عقود وصفقات السلاح والعتاد مع بعض القوى؟ وما الخيارات الموجودة أمامكم في هذا الصدد، لا سيما أنكم لا تزالون تحاربون في اليمن، وتسعون لصد التهديدات الإيرانية عن أراضيكم؟".

وأجاب الجبير: "المملكة ملتزمة بالدفاع عن أرضها وحدودها وشعبها ضد أي تهديدات إقليمية، ونحن نفضل دائماً أن يكون تسليحنا من خلال الدول الحليفة، حيث يعد هذا جزءاً من منظومة العلاقات الاستراتيجية معها، لكن التزام المملكة بالدفاع عن أرضها وشعبها يلزمها بالحصول على السلاح الذي تحتاجه من أي مصدر كان".

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