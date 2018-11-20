دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن المستجدات الخاصة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.

وفي حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال الجبير: "أود أن أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز) وولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت".

وخلال الحوار عن قضية خاشقجي، شدد الجبير على أن "المساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة"، حسب تعبيره.

كان وزير الخارجية السعودي قد قال إن "لا علاقة" لولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي. وجاء تصريح الجبير، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض، في أعقاب المؤتمر الذي عقدته النيابة العامة السعودية لكشف ملابسات الحادث، الخميس الماضي.