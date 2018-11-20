واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الاستخبارات الأمريكية تواصل تقييم كل المعلومات بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وإن "من المحتمل أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان علم أو لم يكن على علم" بالعملية.

وقال الرئيس الأمريكي، في بيان، إنه "قد لا نعرف أبدا الحقائق المحيطة بمقتل خاشقجي"، وأضاف أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نفيا أي علم بتخطيط أو تنفيذ عملية قتل خاشقجي.

وأكد ترامب أن "السعودية حليف قوي وسنحافظ على شراكتنا معها من أجل مصالح دولتنا وإسرائيل وشركائنا بالمنطقة". وقال إن "السعودية تساعدنا في مواجهة إيران والإرهاب وفي الحفاظ على أسعار النفط".

وأشار ترامب إلى أن السعودية وافقت على استثمار 450 مليار دولار في أمريكا منها 110 مليار دولار لشراء أسلحة من الولايات المتحدة، قائلا إنه يجب أن يضع المصالح الأمريكية في اعتباره وإن "أمريكا أولا".