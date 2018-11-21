دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، رسالة "شكر وامتنان وتقدير" لـ"إخوانه قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مرجعا السبب وراء ذلك في "دعمهم اللامحدود ومواقفهم الأخوية الأصيلة والصادقة تجاه الشعب اليمني في السراء والضراء وتقديمهم للغالي والنفيس لنصرة اليمن أرضاً وإنساناً"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ).

وثمن الرئيس اليمني إطلاق السعودية والإمارات "مبادرة (إمداد) لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعات الغذاء وسوء التغذية بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتستهدف 10-12 مليون متضرر".

وأشاد الرئيس اليمني بـ"الدعم الكبير لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن عبر الفرق الميدانية وفروع الهيئات الإغاثية الخليجية المانحة في اليمن ودعمهم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018م بأكثر من مليار و250 مليون دولار".

وأشاد بـ"هذه المبادرة الإيجابية التي أعلن عنها يوم أمس في الرياض من قبل الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي والتي تترجم اهتمام قيادة البلدين باليمن بما يمثله من عمق أخوي واستراتيجي لأشقائه في إطار واحدية الدم والهدف والمصير المشترك"، حسب تعبيره.