تركيا بعد بيان ترامب: نريد الكشف عمن أصدر تعليمات قتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، الثلاثاء، إصرار تركيا على الكشف عن جميع ملابسات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وذلك بعد البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل خاشقجي.

وقال غاويش أوغلو: "هناك أسئلة لا تزال بدون أجوبة بخصوص مقتل خاشقجي، ونريد الكشف عن الجهة التي أصدرت التعليمات"، وأضاف أن تركيا تصر "على كشف جميع ملابسات مقتل خاشقجي، وإبلاغ الولايات المتحدة بذلك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأوضح غاويش أوغلو أن "تركيا ترى حادثة خاشقجي جريمة ينبغي الكشف عنها، ولا تنظر لها كموضوع سياسي. وقال إن "العديد من الدول لا ترغب في تقويض علاقاتها مع السعودية بسبب مقتل خاشقجي ونحن لا نرغب ذلك.. ولكن يجب الكشف عن الجريمة".

وفي بيانه الذي صدر مساء الثلاثاء بعنوان "أمريكا أولا"، قال ترامب: "تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!".

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وأضاف: "قد لا نعرف أبدا الحقائق المحيطة بمقتل خاشقجي"، وتابع بالقول إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نفيا أي علم بتخطيط أو تنفيذ عملية قتل خاشقجي.

وأكد ترامب أن "السعودية حليف قوي وسنحافظ على شراكتنا معها من أجل مصالح دولتنا وإسرائيل وشركائنا بالمنطقة". وقال إن "السعودية تساعدنا في مواجهة إيران والإرهاب وفي الحفاظ على أسعار النفط".

وأشار ترامب إلى أن السعودية وافقت على استثمار 450 مليار دولار في أمريكا منها 110 مليار دولار لشراء أسلحة من الولايات المتحدة، قائلا إنه يجب أن يضع المصالح الأمريكية في اعتباره وإن "أمريكا أولا".