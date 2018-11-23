خالد بن سلمان: علاقات السعودية والإمارات تشهد تعاونا غير مسبوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، بعلاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أنها "تشهد تعاونا غير مسبوق".

وفي حسابه على موقع "تويتر"، كتب الأمير خالد بن سلمان: "تعتز المملكة بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشهد تعاونا غير مسبوق في كافة المجالات، وتجمعنا روابط الأخوة والمحبة والمصير المشترك".

وتأتي تغريدة الأمير خالد بن سلمان في أعقاب زيارة شقيقه ولي العهد السعودي إلى الإمارات، كأول محطة لجولته العربية التي أعلن عنها الديوان الملكي، الخميس.