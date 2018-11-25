آدم شيف لـCNN: اطلعت على معلومات CIA عن مقتل خاشقجي.. وترامب "غير أمين"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي آدم شيف، الذي من المتوقع أن يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير أمين"، في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال شيف، في مقابلة مع CNN، إنه جرى اطلاعه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، مضيفا: "رغم أنه لا يمكنني مناقشة المعلومات التي جرى اطلاعي عليها بأي حال من الأحوال، ولكن أستطيع القول إن الرئيس غير أمين مع الشعب الأمريكي".

ورأى شيف أن بيان ترامب، الذي جاء بعنوان "أمريكا أولا" عن مقتل خاشقجي، يُضعف موقف الرئيس الأمريكي. وقال شيف: "ترامب غير أمين مع الدولة بشأن مقتل خاشقجي... وأعتقد أنه يشعر إذا قال إننا لا نعرف أو أن العالم مكان خطر، فذلك سيجعله يبدو أقوى، ولكن في الواقع هذا يجعله أضعف".

وكان شيف كشف أن الديمقراطيين في مجلس النواب، بعد فوزهم بأغلبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي، يخططون لفحص تقييمات الاستخبارات بشأن مقتل خاشقجي ومقارنتها بتصريحات ترامب، وكذلك النظر في العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال، في بيانه الذي جاء بعنوان "أمريكا أولا" عن مقتل خاشقجي، إن "وكالاتنا الاستخباراتية تواصل تقييم جميع المعلومات، لكن من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي، ربما كان وربما لم يكن!". وذكر ترامب في تصريحات لاحقة أن الاستخبارات لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن دور ولي العهد.