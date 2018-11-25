البحرين: زيارة ولي العهد السعودي تجسيد لخصوصية العلاقات الراسخة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، السبت، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى البحرين، هي "تجسيد عميق لخصوصية العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين.

وقال الشيخ خالد بن أحمد إن المباحثات بين ملك البحرين حمد بن عيسى وولي العهد السعودي "ستعطي، بلا شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وستمضي بالتعاون المشترك بينهما لآفاق أوسع وأرحب في كافة المجالات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

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وأضاف وزير الخارجية البحريني أن زيارة الأمير محمد بن سلمان "تعكس ما لمملكة البحرين من مكانة، وتؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظل كما هي دائما بجانب مملكة البحرين في جهودها الرامية لمواصلة المكتسبات والمنجزات التي تحققها في شتى المجالات وللمزيد من التنمية والرخاء".

وتابع بالقول إن "هذه المواقف الأخوية الثابتة ستظل محل فخر واعتزاز، وستبقى خالدة ومحفورة في تاريخ مملكة البحرين، وتبرهن على وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين وشعبيهما، ويجعل من تضامنهما سمة للعلاقات بينهما على امتداد التاريخ وخيارا حتميا لا غنى عنه"، مؤكدا على موقف البحرين في "الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية لتواصل دورها الريادي في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع".