ولي العهد السعودي يشهد سباقات بطولة فورمولا 1 في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، على هامش زيارته للإمارات، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات "فورمولا 1"، على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان، شهدوا منافسات فورمولا 1.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن ولي العهد السعودي التقى كذلك مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، ورئيس الشيشان رمضان قديروف، على هامش منافسات الجولة الختامية لفورمولا 1. كما ظهرت صورت لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الحدث نفسه.

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى الإمارات كأول محطة في جولته الخارجية التي تشمل عددا من الدول العربية، بحسب بيان من الديوان الملكي السعودي، ومن المقرر أن يتوجه الأمير محمد بن سلمان من الإمارات إلى البحرين.