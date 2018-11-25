محمد بن سلمان في ختام زيارته للإمارات: تربطنا علاقات متميزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، الإمارات، التي كانت أول محطة في جولة خارجية تشمل عددا من الدول العربية، مؤكدا على قوة العلاقات بين الإمارات والسعودية في ختام زيارته.

وقال ولي العهد السعودي، في برقية شكر، وجهها إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "هذه الزيارة لبلدنا الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين".

وأضاف أن الزيارة تأتي أيضا في إطار "الرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي برقية أخرى إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وجه ولي العهد السعودي التهنئة بمناسبة تنظيم سباق فورمولا 1 على حلبة مرسي ياس بأبوظبي، والتي حضر منافساتها الختامية. وقال الأمير محمد بن سلمان إن زيارته أكدت "العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة".