ملك البحرين يمنح ولي العهد السعودي وسام الشيخ عيسى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، إلى البحرين قادما من الإمارات، ضمن جولة تشمل عددا من الدول العربية، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومنح العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة للأمير محمد بن سلمان "تقديراً لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وعقد العاهل البحريني جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي، في قاعدة الصخير الجوية. وفي بداية الجلسة رحب الملك حمد بن عيسى بزيارة الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة و"ما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه، عبر ولي العهد السعودي عن شكره لملك البحرين على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة". وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.