دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، على قرار العفو الإماراتي عن مواطنه ماثيو هيدجز بموجب قرار رئاسي.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال وزير الخارجية البريطان: "أخبار رائعة حول ماثيو هيدجز. على الرغم من أننا لا نتفق مع الاتهامات فإننا نشعر بالامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة".

في الوقت نفسه، تطرق للحديث عن "المعتقلين" من مواطني بلاده في إيران، لافتا الأنظار إلى "المرارة كلما نتذكر نازانين (العاملة في المجال الخيري) وغيرها من الأشخاص الأبرياء المعتقلين في إيران. لن يتم فعل العدالة حقاً حتى يصبحوا في مأمن أيضاً"، حسب تعبيره.

وأصدرت دانييلا تيجادا، زوجة البريطاني ماثيو هيدجز، بيانًا قصيرًا عقب العفو الإماراتي الصادر بحقه، الإثنين، قائلة: "إن العفو الرئاسي عن (هيدجز) هو أفضل خبر يمكن أن نتلقاه".

وأضافت زوجة هيدجز: "لقد انتهينا أخيراً من ستة أشهر من الكابوس، ونقول إننا سعداء أنه سيعود إلى بيتي وبقية أفراد أسرته، أكثر بكثير مما كنت أتوقع أن يحدث هذا الأسبوع، وأشكركم جميعاً على دعمكم".

كانت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية قد أعلنت، الإثنين، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم البريطاني ماثيو هيدجز ضمن قائمة المَعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه سوف يُسمَح للبريطاني هيدجز بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.