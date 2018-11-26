دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "اللقاء التاريخي".. هكذا جاء وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استقباله رئيس تشاد إدريس ديبي، وفقا لما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

ونشر نتنياهو، عبر حسابه على "تويتر"، تفاصيل لقائه مع رئيس تشاد، لافتا إلى الحديث الذي دار بينهما، موضحا: "قلت للرئيس التشادي ديبي: سأقوم قريبا بزيارات أخرى إلى الدول العربية".

ومؤخرا أجرى نتنياهو زيارة إلى سلطنة عمان التقى خلالها السلطان قابوس بن سعيد، وتم الإعلان عن تفاصيل الزيارة في وكالة الأنباء العمانية وحساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بموقع "تويتر" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعن زيارة رئيس تشاد إلى إسرائيل، الأحد، قال نتنياهو إن "تشاد هي دولة هامة جدا في أفريقيا وهامة جدا بالنسبة لإسرائيل. يسرني بأننا نجدد الصداقة بيننا. لم نقطع أبدا العلاقات بيننا بشكل كامل ولكن الآن نعمقها بوتيرة عالية للغاية".

واستضاف نتنياهو الرئيس التشادي ديبي في مقر إقامته الرسمي وبحث معه "العلاقات بين بلدينا وكيفية التعاون بينهما لصالح الشعبين ولضمان تحقيق السلام والأمان".

ومن بين ما قاله نتنياهو للرئيس التشادي ديبي: "سنواصل محادثاتنا وإنني على قناعة بأنها ستكون مثمرة للغاية".

ويرى نتنياهو أن "زيارة الرئيس ديبي التاريخية إلى إسرائيل ترمز إلى وقوع عصر جديد سيتسم بالأمان وبالتعاون وبالسلام. وفي هذه الروح أرحب بك في بيتنا هنا في أورشليم. أهلا وسهلا بك"، حسبما غرد عبر حسابه على موقع "تويتر".