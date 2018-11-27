دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علَّق عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، على زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، واستقبال رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي له، متحدثا عن 5 دلالات جراء تلك الخطوة من بينها موقف القاهرة من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال بكري إن "استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المطار هو أبلغ تعبير عن موقف مصر من المملكة وقيادتها، هذا ليس بموقف جديد ولكن في هذه اللحظات يحمل أكثر من دلالة".

وتابع بكري في حديثه عن الاستقبال والدلالات بقوله: "أولا يمثل ردا مباشرا علي حملة الإدعاءات والأكاذيب التي طالت الأمير محمد من قبل بعض الجهات السياسية والإعلامية، التي تناصب المملكة العداء، وهو ثانيا يعني أن موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنه الرئيس السيسي من الاتهامات المتعلقه بقضية مقتل خاشقجي ومحاولة تسييس القضية لا يزال ساريا، وهو ما أعلنه الرئيس السيسي في وقت سابق".

واستكمل: "ثالثا يعني ردا مباشرا علي الحملات الإعلامية والسياسية، التي استهدفت جولة ولي العهد والتحريض ضدها لدي دوائر المجتمع المدني وشعوب هذه البلدان".

وكانت الدلالة الرابعة من وجهة نظره هي أنها "رسالة دعم مباشر من مصر في مواجهة التحركات المشبوهة التي تسعي إلى تدويل قضية خاشقجي في محاولة للنيل من المملكة وولي العهد، مما يمثل اعتداء علي سيادة الدوله وحقها في محاكمة مواطنيها، ويمثل اعتداء أيضا علي القانون الدولي الذي لا يعطي الحق للمجتمع الدولي بإتخاذ هذه الإجراءات؛ طالما أن الدولة اتخذت الإجراءات القانونية وبدأت التحقيقات الجادة في هذه القضية".

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واختتم حديثه بالدلالة الخامسة بقوله: "هي خامسا تأكيد على أن العلاقة المصرية- السعودية تبقة دوما نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية - العربية في السراء والضراء"، حسب تعبيره.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، مساء الاثنين، في ثالث محطات جولته العربية التي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين.