ماتيس: ليس لدينا "دليل دامغ" بشأن تورط محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي

(CNN)-- قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، إن بلاده "ليس لديها دليل دامغ" بشأن تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح ماتيس للصحفيين عقب إحاطته التي أدلى بها في مجلس الشيوخ، الأربعاء، أنه "ليس لدينا أي دليل دامغ بتورط ولي العهد" في مقتل خاشقجي.

وكشف ماتيس أنه قرأ جميع تقارير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي.

يشار إلى أن تصريحات ماتيس جاءت بعد قول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إنه "لا توجد تقارير مباشرة" تربط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاءت تصريحات بومبيو عقب الإحاطة التي أدلى بها في مجلس الشيوخ، الأربعاء.