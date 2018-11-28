بومبيو: لا توجد تقارير مباشرة تربط ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

ابنتا خاشقجي: لم يكن معارضا وتساءل إن كان سيعود للسعودية

بينها مقتل خاشقجي.. أوغلو يناقش مع بومبيو عدة قضايا بواشنطن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إنه "لا توجد تقارير مباشرة" تربط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاءت تصريحات بومبيو عقب الإحاطة التي أدلى بها في مجلس الشيوخ، الأربعاء.

وعندما سئل بومبيو عن سبب عدم حضور رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، جين هاسبيل، للإحاطة مع أعضاء مجلس الشيوخ، أجاب: "طُلب مني أن أكون هنا وأنا هنا".

وعندما طُرحت القضية، كرر بومبيو: "طُلب مني أن أكون هنا وأنا هنا. هنا"، حسب تعبيره.