مناقشة قضية خاشقجي في لقاء بوتين ومحمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

موسكو، روسيا (CNN)-- تحدث يوري أوشاكوف، مسؤول بالكرملين الروسي، مع الصحفيين، بشأن اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال أوشاكوف إن بوتين سيبحث قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين بالعاصمة بوينس آيرس.

ووفقا لوكالة تاس الروسية، فقد قال أوشاكوف: "سيناقشان القضية بالتأكيد".

يشار إلى أن ولي العهد السعودي وصل إلى الأرجنتين، الأربعاء، وذلك ضمن جولة خارجية بدأها، الخميس الماضي، بزيارة الإمارات ثم البحرين، مرورا بمصر التي استضافته، الإثنين والثلاثاء، وبعدها تونس في نهاية المطاف.