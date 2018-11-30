متحدثة الإليزيه تكشف تفاصيل 5 دقائق من لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان

مصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان في قمة العشرين

باريس، فرنسا (CNN)-- أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن "الأوروبيين يودون أن يكون الخبراء الدوليون جزءًا من التحقيقات بشأن موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، بحسب المتحدثة باسم الإليزيه.

وقالت المتحدثة لشبكة CNN إن ماكرون وولي العهد السعودي التقيا لمدة خمس دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وأضافت أن ماكرون تحدث أيضا عن الحاجة لإيجاد حل سياسي في اليمن.

كما ناقش ماكرون سعر النفط مع ولي العهد السعودي و"الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة العربية السعودية بشأن تقلباتها"، وفقا لتصريحات المتحدثة.

وقالت المتحدثة إن هذا هو أول اجتماع بين الرجلين منذ اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، إلا أنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماع آخر بين ماكرون وولي العهد السعودي