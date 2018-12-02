دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ترحم رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على العاهل السعودي الأسبق، الملك فهد بن عبدالعزيز، ودوره "الحاسم والحكيم" في تحرير الكويت والمحافظة على مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري الأسبق مترحما على وفاة الرئيس الأمريكي الاسبق، جورج بوش الأب الذي تدخل لتحرير الكويت من قوات الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، حيث قال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "رحم الله جورج بوش الأب، وقد كان دوره الحاسم في تحرير الكويت الشقيقة لا ينسى وكذلك يجب ان نتذكر الملك فهد يرحمه الله لدوره الحاسم والحكيم ليس فقط في تحرير الكويت ولكن في المحافظة على مجلس التعاون الخليجي".

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد تطرق لموضوع مجلس التعاون الخليجي في خضم الأزمة التي تشهدها بلاده من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة أخرى، حيث قال في تغريدة سابقة نشرها بتاريخ الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "استغرب وأتأمل الوضع الذي وصل إليه مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، والتي انتهى دورها إلا إذا طلب الغرب اجتماعا لمصالحة سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، فتجد الكورال يلتئم لا لمصلحة المجلس ولكن حتى نظهر بالمظهر اللائق ونقوم بالخدمات التي يجب أن نقوم بها للأصدقاء".

وأضاف في تغريدة منفصلة حينها: "ولكن لا يجتمع المجلس لمناقشة الوضع الحالي السياسي والاقتصادي والعسكري لمصلحة أبناء المجلس بدعوى المقاطعة.. ألا يجب أن يجتمع المجلس لمصالح المنطقة مثلما يجتمع لمصالح الأصدقاء؟ شيء محزن.. فلا تتصالحوا يا سادة، ولكن حافظوا على مصالح المجلس.. ولا يدعي أحد أنه سيحافظ على المصالح نيابة عن الغير، فهذا الهروب من المواجهة مع من تختلف معه لا يخدم المنطقة بالذات في هذه الظروف".