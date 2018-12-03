فريد الديب: مبارك سيظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة

نشر الاثنين ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، إحدى أكبر الصفحات الداعمة للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على موقع "فيسبوك"، الأحد، فيديو يظهر جانبا من مرافعة محاميه فريد الديب، في قضية "اقتاحم السجون"، التي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان.

ونقلت صفحة "أنا آسف يا ريس" قول الديب إن "مبارك سيظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة، وشهادته تتطلب الرجوع للمؤسسة العسكرية في قضية (اقتحام السجون)".

ويضيف الديب أن "الشاهد احتراماً لقرار المحكمة فهو حريص على الإدلاء بالشهادة إلا أن الإعلان الذي أُرسل له على محل سكنه باطل، ولكن لا يستطيع أن ياتي ولا ينتج إثر القانون"، حسب ما نقلته الصفحة الداعمة لمبارك، الذي تخلى عن حكم مصر عام 2011.

وبالأمس، عاد اسم مبارك من جديد لتصدر المشهد في البلاد، الأحد، وذلك على خلفية استدعائه للشهادة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".

ووفقا لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي فقد أجلت المحكمة القضية لجلسة 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لإعادة إعلان مبارك وفقًا لقانون المرافعات المدنية.

ويشير موقع "بوابة الأهرام" إلى أن المحكمة أمرت في الجلسة السابقة باستدعاء مبارك للشهادة، ولكنه تغيب عن الجلسة، لافتا إلى أنه "وقع سجال قانوني بين النيابة العامة وفريد الديب محامي مبارك حول قانونية الاستدعاء وكون مبارك رجلًا مدنيًا أم عسكريًا".