روحاني لأمريكا: لو منعنا من تصدیر نفطنا فلن نسمح بذلك للآخرین

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لن تتمكن من وقف" صادرات نفط بلاده، كاشفا عن الخطوة التي ستتخذها طهران حال إقدام واشنطن على ذلك.

وأوضح روحاني: "لتعلم امریكا إننا سنبیع نفطنا، ولن تتمكن من وقف صادرات النفط الإیرانیة، ویجب أن تعرف إنه لو منعنا من تصدیر نفطنا عبر الخلیج الفارسي في یوم من الأیام فلن نسمح للآخرین بتصدیر نفطهم"، حسب التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وجاءت كلمات روحاني أمام أهالي مدينة شاهرود، وسط البلاد؛ إذ قال إن "علاقات الشعب الإیراني الیوم مع الدول المجاورة لاسیما العراق وتركیا وجمهوریة أذربیجان وروسیا وكازاخستان وتركمانستان ومع أفغانستان وباكستان وعمان وقطر والكویت، علاقات حمیمة، ولا یمكن لأمریكا فصل علاقتنا مع دول المنطقة التی كانت ولا زالت تجمعنا وإیاهم علاقات ودیة وتاریخیة".

وتابع: "أمریكا غیر قادرة علي قطع علاقاتنا التجاریة مع المنطقة والعالم، ویجب أن تعرف أن الشعب الإیراني سیحافظ علي علاقاته الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة مع دول المنطقة والعالم، وسوف نعمل علي تعزیز تواصلنا وعلاقاتنا مع جیراننا والدول الإسلامیة والعالم.

ويرى روحاني أن "أمریكا تحاول عزل أوروبا عن إیران، وتسعي إلي فصل الصین والهند والدول المجاورة عن إیران، وبث الإیرانوفوبیا في المنطقة"، مضيفا: "نحن لسنا أعداء أي دولة من جیراننا، ولن نفعل ذلك، ولن تتمكن أمريكا من زرع الفرقة والانقسام والصراع والعداء بیننا وبین الدول المجاورة وكذلك الدول الإسلامیة"، حسب قوله.